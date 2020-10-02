Djaniny Semedo Trabzon'da: İmzayı atıyor

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu santrfor Djaniny Semedo, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Djaniny Semedo'nun görüşmelerin ardından bordo-mavili kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen Djaniny, son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında oynadı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Djaniny Semedo 2️⃣1️⃣🇨🇻 (@_djaniny21)'in paylaştığı bir gönderi ( 21 Ara, 2019, 2:09öö PST )

99 gol 33 asist

Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.