Djaniny Semedo Trabzon'da: İmzayı atıyor

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu santrfor Djaniny Semedo, Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Djaniny Semedo'nun görüşmelerin ardından bordo-mavili kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen Djaniny, son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında oynadı.
99 gol 33 asist
Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.
Trabzonspor'dan ayrıldı, yeni takımı belli oldu
Geçen sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor'a transfer edilen Guilherme'nin bordo-mavili takımdaki macerası kısa sürdü.Trabzonspor'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350 bin euro ödenecektir" denildi.Karadeniz ekibinde 20 maça çıkan Guilherme, 2 gol atarken, 2 de asist yapmıştı.Göztepe'ye imzayı attıTrabzonspor'dan ayrılan Guilherme, Göztepe ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun Alvarenga Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralandığı bildirildi.✍️ #Transfer: 1991 doğumlu Brezilyalı oyuncu Guilherme'nin 2 yıllığına kiralanması konusunda Alvarenga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.https://t.co/AjGDTiPx8G#Göztepe pic.twitter.com/bTk5KFg1If— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 1, 2020 Djaniny Semedo Trabzonspor’da: Bu gece geliyor
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