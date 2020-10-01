TRANSFER

Trabzonspor'dan ayrıldı, yeni takımı belli oldu

Trabzonspor Kulübü, Guilherme'nin sözleşmesini 350 bin euro karşılığında feshetti. Brezilyalı futbolcu Göztepe ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Guilherme, bordo-mavili kulüpte beklentileri karşılayamadı.

Guilherme, bordo-mavili kulüpte beklentileri karşılayamadı.

Geçen sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor'a transfer edilen Guilherme'nin bordo-mavili takımdaki macerası kısa sürdü.

Trabzonspor'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350 bin euro ödenecektir" denildi.

  • Karadeniz ekibinde 20 maça çıkan Guilherme, 2 gol atarken, 2 de asist yapmıştı.

Göztepe'ye imzayı attı

Trabzonspor'dan ayrılan Guilherme, Göztepe ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun Alvarenga Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralandığı bildirildi.

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