Djaniny Semedo Trabzonspor’da: Bu gece geliyor

Hücum hattının büyük bir bölümüne takviye yapan Trabzonspor, forvet hattına Djaniny Semedo’yu kattı. Bordo-mavili takım, 29 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek.

Trabzon'a geliyor

Son olarak Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Djaniny, bu gece Lizbon'dan İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a giderek, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

294 maçta 99 gol ve 33 asistle oynadı

Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Alpaslan Öztürk'ü transfer ediyor Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında cumartesi günü sonuncu sırada yer alan son şampiyon Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe transferde hareketli günler geçiriyor.Göztepe Guilherme ile imzalıyorSarı-kırmızılılar Trabzonspor'la yollarını ayırıp, geçen cuma günü İzmir'e gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaştı. İzmir'de sağlık kontrolünden geçen deneyimli oyuncuya ev dahi tutuldu. Guilherme'nin Trabzonspor'dan bir miktar alacağı olduğu ve parasını tahsil eder etmez Göztepe ile resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.Göztepe ile prensip anlaşmasına varan Guilherme, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İzmir'e gitti pic.twitter.com/xJEClp9i4G— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 25, 2020 Alpaslan Öztürk'ü Fenerbahçe istedi, Trabzonspor alıyor Göztepe'de transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ün ise Trabzonspor'a gideceği iddia edildi. Bordo-mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe'nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan'ın da Başkan Mehmet Sepil'e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü. Bu transferin de hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü, Fenerbahçe'de kadrosuna katmak istemiş fakat daha sonda Tisserand ve Lemos transfer edilmişti.Alpaslan Öztürk'ün bonservisi pahalı geldi

Trabzonspor'da ayrılık: 2 isim kiralık gönderildi Trabzonspor, sol bek oyuncusu Abdurrahim Dursun ve sezon başında Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı Rahmi Anıl Başaran'ı TFF 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiraladı. 21 yaşındaki Abdurrahim Dursun sol bek pozisyonunda, 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran ise santrforda görev yapıyor.Rahmi 2 milyon TL'ye alındıTrabzonspor, sezon başında Rahmi Anıl Başaran'ı Balıkesirspor'dan transfer ederken bonservisine de 2 milyon TL ödedi. Genç oyuncunun transferinde 600 bin TL de bonus bulunuyor. Trabzonspor'un ilk transferi Rahmi Anıl Başaran oldu



