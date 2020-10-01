Djaniny Semedo Trabzonspor’da: Bu gece geliyor

Sörloth'un Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e satılmasının ardından Trabzonspor, Afobe'yi kadrosuna katmıştı. Hücum hattını daha da kuvvetlendirmek isteyen bordo-mavililer, Al Ahli de forma giyen Djaniny Semedo ile anlaşma sağladı.
Haber MerkeziDHA
Hücum hattının büyük bir bölümüne takviye yapan Trabzonspor, forvet hattına Djaniny Semedo’yu kattı. Bordo-mavili takım, 29 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek.
Trabzon'a geliyor
Son olarak Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Djaniny, bu gece Lizbon'dan İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a giderek, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
294 maçta 99 gol ve 33 asistle oynadı
Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.
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