Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Alpaslan Öztürk'ü transfer ediyor

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında cumartesi günü sonuncu sırada yer alan son şampiyon Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe transferde hareketli günler geçiriyor.

Göztepe Guilherme ile imzalıyor

Sarı-kırmızılılar Trabzonspor'la yollarını ayırıp, geçen cuma günü İzmir'e gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaştı. İzmir'de sağlık kontrolünden geçen deneyimli oyuncuya ev dahi tutuldu. Guilherme'nin Trabzonspor'dan bir miktar alacağı olduğu ve parasını tahsil eder etmez Göztepe ile resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.

Göztepe ile prensip anlaşmasına varan Guilherme, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İzmir'e gitti pic.twitter.com/xJEClp9i4G — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 25, 2020

Alpaslan Öztürk'ü Fenerbahçe istedi, Trabzonspor alıyor

Göztepe'de transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ün ise Trabzonspor'a gideceği iddia edildi. Bordo-mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe'nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan'ın da Başkan Mehmet Sepil'e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü. Bu transferin de hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü, Fenerbahçe'de kadrosuna katmak istemiş fakat daha sonda Tisserand ve Lemos transfer edilmişti.

Alpaslan Öztürk'ün bonservisi pahalı geldi Süper Lig'de transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından olan Alpaslan Öztürk'ün yeni sezonda da Göztepe forması giymeye yakında olduğu bildirildi.Göztepe yönetiminin 2 milyon euro bonservis bedeli istediği Alpaslan'a Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir talip olurken, bu kulüplerin şimdilik bu rakamı ödeyerek 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi düşünmediği öğrenildi. Alpaslan süre istediGöztepe ile bir yıl daha mukavelesi bulunan Alpaslan'a Başkan Mehmet Sepil'in, "Sözleşmeni uzatalım" teklifini götürdüğü öğrenildi. Sepil'in talebine henüz yanıt vermeyen Alpaslan'ın düşünmek için süre istediği ifade edildi.Alpaslan Öztürk Fenerbahçe sorusuna cevap verdi: Neden olmasın!



