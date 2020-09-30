Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Alpaslan Öztürk'ü transfer ediyor

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında cumartesi günü sonuncu sırada yer alan son şampiyon Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe transferde hareketli günler geçiriyor.
Göztepe Guilherme ile imzalıyor
Sarı-kırmızılılar Trabzonspor'la yollarını ayırıp, geçen cuma günü İzmir'e gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaştı. İzmir'de sağlık kontrolünden geçen deneyimli oyuncuya ev dahi tutuldu. Guilherme'nin Trabzonspor'dan bir miktar alacağı olduğu ve parasını tahsil eder etmez Göztepe ile resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.
Göztepe ile prensip anlaşmasına varan Guilherme, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İzmir'e gitti pic.twitter.com/xJEClp9i4G
Göztepe ile prensip anlaşmasına varan Guilherme, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İzmir'e gitti pic.twitter.com/xJEClp9i4G— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 25, 2020
Alpaslan Öztürk'ü Fenerbahçe istedi, Trabzonspor alıyor
Göztepe'de transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ün ise Trabzonspor'a gideceği iddia edildi. Bordo-mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe'nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan'ın da Başkan Mehmet Sepil'e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü. Bu transferin de hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.
- Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü, Fenerbahçe'de kadrosuna katmak istemiş fakat daha sonda Tisserand ve Lemos transfer edilmişti.
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