TRANSFER

Trabzonspor'da ayrılık: 2 isim kiralık gönderildi

Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun ve Rahmi Anıl Başaran, 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiralandı.

Haber Merkezi DHA
Abdurrahim Dursun, bordo-mavili formayla çıktığı 11 maçta 1 asist kaydetti.

Abdurrahim Dursun, bordo-mavili formayla çıktığı 11 maçta 1 asist kaydetti.

Trabzonspor, sol bek oyuncusu Abdurrahim Dursun ve sezon başında Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı Rahmi Anıl Başaran'ı TFF 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiraladı. 21 yaşındaki Abdurrahim Dursun sol bek pozisyonunda, 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran ise santrforda görev yapıyor.

Rahmi 2 milyon TL'ye alındı

Trabzonspor, sezon başında Rahmi Anıl Başaran'ı Balıkesirspor'dan transfer ederken bonservisine de 2 milyon TL ödedi. Genç oyuncunun transferinde 600 bin TL de bonus bulunuyor.

Rahmi Anıl Başaran, 2013 yılında Fenerbahçe altyapısından ayrılarak Balıkesirspor'a geçiş yapmıştı.
Rahmi Anıl Başaran, 2013 yılında Fenerbahçe altyapısından ayrılarak Balıkesirspor'a geçiş yapmıştı.

Trabzonspor'un ilk transferi Rahmi Anıl Başaran oldu
Trabzonspor'un ilk transferi Rahmi Anıl Başaran oldu

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Trabzonspor ile son olarak geçen hafta görüştüklerini ve ön sözleşme imzalandığını belirtti.Bayram sonrası resmi imzaların atılacağını kaydeden Dağlı, "Koronavirüs nedeniyle istediğimiz transfer ücretinde anlaşamasak da söz konusu transfer hem oyuncumuzun geleceği hem kulübümüzün maddi durumu açısından iyi bir transfer oldu" diye konuştu.Başkan Dağlı, Rahmi Anıl Başaran'ın sözleşmesinde bulunan yetiştirme bedeli nedeniyle her transferinde para alacaklarını ayrıca sezon başına attığı 8 golden sonra ise 50 bin euro sözleşme gereği Trabzonspor'un kendilerine ödeme yapacağını kaydetti.Rahmi Anıl Başaran, 2013 yılında Fenerbahçe altyapısından ayrılarak Balıkesirspor'a geçiş yapmıştı. Başaran, bu sezon çıktığı 27 maçta 7 gol atarken 1 de asist yaptı. Genç oyuncu, 1. Ligin dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyordu.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işar...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.