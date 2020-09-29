Trabzonspor'da ayrılık: 2 isim kiralık gönderildi

Trabzonspor, sol bek oyuncusu Abdurrahim Dursun ve sezon başında Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı Rahmi Anıl Başaran'ı TFF 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiraladı. 21 yaşındaki Abdurrahim Dursun sol bek pozisyonunda, 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran ise santrforda görev yapıyor.

Rahmi 2 milyon TL'ye alındı

Trabzonspor, sezon başında Rahmi Anıl Başaran'ı Balıkesirspor'dan transfer ederken bonservisine de 2 milyon TL ödedi. Genç oyuncunun transferinde 600 bin TL de bonus bulunuyor.