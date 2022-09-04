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Formula 1'de zafer Verstappen'in

Formula 1'de haftanın yarışı Hollanda Zandvoort GP'de kazanan, şampiyona lideri Max Verstappen oldu. Kendi evinde kazanan Hollandalı pilot, en yakın rakibi Charles Leclerc ile arasındaki puan farkını 109 puana çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Formula 1de bu hafta kim kazandı, puan tablosu nasıl oluştu, bir sonraki yarış nerede
Formula 1 Haberleri - Max Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde, seyircisi önünde yarışan Red Bull pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Sezonun 15. mücadelesi, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte, 72 tur üzerinden yapıldı.

Starttan damalı bayrağa kadar

Yarışa pole pozisyonunda başlayan son dünya şampiyonu Verstappen, starttan itibaren yarışın kontrolünü elinde tutarak galibiyete uzandı.

Alfa Romeo sürücüsü Valtteri Bottas'ın aracının 56. turda start-finiş düzlüğünün sonunda arızalanması sonucu güvenlik aracı piste girdi.

Red Bull ve Ferrari takımlarının aksine tek "pit stop" stratejisi izleyen Mercedes pilotlarından Lewis Hamilton, lastik değiştirmek için pite gelmeyince liderliğe yükseldi.

Fakat Verstappen, yarışın yeniden başladığı 61. turda Hamilton'ı geçerek yeniden zirveye yerleşti. Mercedes'ten George Russell ve Ferrari'den Charles Leclerc de yumuşak hamurlu lastiklerinin avantajıyla Hamilton'ı geride bıraktı.

Kalan bölümde rahat bir yarış çıkaran ve en hızlı tur zamanına da imza atan Verstappen, peş peşe 4'üncü, sezonun 10'uncu, kariyerinin 30. yarış birinciliğine ulaştı.

Russell, Verstappen'in 4 saniye arkasında 2'nci, Leclerc ise liderin 10.9 saniye gerisinde 3. oldu.

Puanını 310'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, şampiyonada 2. sıraya yerleşen Leclerc ile arasındaki farkı 109 puana yükseltti.

Sezonun 16. yarışı İtalya Monza Grand Prix'si 11 Eylül'de düzenlenecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

  • Pilotlar
  • 1. Max Verstappen (Hollanda): 310 puan
  • 2. Charles Leclerc (Monako): 201
  • 3. Sergio Perez (Meksika): 201
  • 4. George Russell (Büyük Britanya): 188
  • 5. Carlos Sainz (İspanya): 175

Takımlarda lider açık ara Red Bull

  • Takımlar
  • 1. Red Bull: 511
  • 2. Ferrari: 376
  • 3. Mercedes: 346
  • 4. Alpine: 125
  • 5. McLaren: 101

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