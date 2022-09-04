Dorukhan Toköz: Daha güçlü döneceğim

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Yunanistan'dan Ege'de provokasyon: Sene başından itibaren bin 123 ihlal ve taciz gerçekleştirdiler

Yunanistan geçen yıl Türk hava sahası ve karasularına yönelik bin 616 ihlal ve tacizde bulunurken, söz konusu rakam sadece bu yılın sekiz ayında bin 123'e ulaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yükseltmeye çalışan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti.