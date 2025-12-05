Formula 1’de şampiyon Abu Dabi’de belli olacak

Formula 1’de sezonun 24. ve son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek. Abu Dabi Grand Prix’si, 5 bin 281 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00’de, yarış da 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00’da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Büyük Britanyalı pilot Lando Norris kazandı. İlk olarak 2009 yılında düzenlenen Abu Dabi Grand Prix’sinde en hızlı turu ise 2024 yılında 1:25.637 derecesiyle Danimarkalı sürücü Kevin Magnussen yaptı.