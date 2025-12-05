Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
F1
Formula 1’de şampiyon Abu Dabi’de belli olacak

Formula 1’de şampiyon Abu Dabi’de belli olacak

12:125/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Abu Dabi GP'si öncesi Norris zirvede yer alıyor.
Abu Dabi GP'si öncesi Norris zirvede yer alıyor.

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Abu Dabi Grand Prix’siyle sona erecek.

Formula 1’de sezonun 24. ve son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek. Abu Dabi Grand Prix’si, 5 bin 281 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00’de, yarış da 7 Aralık Pazar günü TSİ 16.00’da gerçekleştirilecek.


Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Büyük Britanyalı pilot Lando Norris kazandı. İlk olarak 2009 yılında düzenlenen Abu Dabi Grand Prix’sinde en hızlı turu ise 2024 yılında 1:25.637 derecesiyle Danimarkalı sürücü Kevin Magnussen yaptı.


Son yarış öncesinde Lando Norris 408 puanla şampiyonanın liderlik koltuğunda bulunuyor. Norris’in ardından 396 puanla Max Verstappen ikinci, 392 puanla da Oscar Piastri üçüncü sırada yer alıyor.


Abu Dabi Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:


Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 396 puan

3 - Oscar Piastri (Avustralya): 392 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 309 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 230 puan


Takımlar

1 - McLaren: 800 puan

2 - Mercedes: 459 puan

3 - Red Bull: 426 puan

4 - Ferrari: 382 puan

5 - Williams: 137 puan

#F1
#Formula 1
#Abu Dabi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HAC YEDEK KONTENJANLAR 2026 | Diyanet Hac yedek kuralar ne zaman çekilecek? Hac boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?