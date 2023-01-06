Formula 1'e yeni bir takım geliyor

Formula 1'de 2023 sezonu 5 Mart'ta Bahreyn GP ile birlikte start alacak. Yeni sezon öncesi hareketlilik devam ediyor.

Ortaklık kurduklarını açıkladılar

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala, FIA başkanı Ben Sulayem, Formula 1'e girmek isteyen yeni takımlar için "Niyet Beyan Sürecini" başlatacağını açıklamıştı. Bu kararın ardından hangi firmaların Formula 1'e gireceği merak konusuyken, dün akşam Andretti firması resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Andretti ve Cadillac, Formula 1'de mücadele etmek için ortaklık kurduklarını resmen açıkladı.

Cadillac adı altında yarışacak

Andretti Global ve General Motors, 'Cadillac' markası adı altında Formula 1'de temsil edilecek ve takımın ana merkezi ABD'de olacak. Yeni kurulacak olan takımın tam olarak Formula 1'de ne zaman yarışacağı ise henüz bilinmiyor.

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