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Yeni takım geliyor

Andretti ve Cadillac, Formula 1'de mücadele etmek için ortaklık kurduklarını açıkladı. Böylece Formula 1'e yeni takımların geleceği ve gridin genişleyeceği kesinleşti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Formula 1e yeni takım geliyor: Cadillac ile Andretti ortaklık kuracak!
Formula 1'de 2023 sezonu 5 Mart'ta başlayacak.

Formula 1'de 2023 sezonu 5 Mart'ta Bahreyn GP ile birlikte start alacak. Yeni sezon öncesi hareketlilik devam ediyor.

Ortaklık kurduklarını açıkladılar

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala, FIA başkanı Ben Sulayem, Formula 1'e girmek isteyen yeni takımlar için "Niyet Beyan Sürecini" başlatacağını açıklamıştı. Bu kararın ardından hangi firmaların Formula 1'e gireceği merak konusuyken, dün akşam Andretti firması resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Andretti ve Cadillac, Formula 1'de mücadele etmek için ortaklık kurduklarını resmen açıkladı.

Cadillac adı altında yarışacak

Andretti Global ve General Motors, 'Cadillac' markası adı altında Formula 1'de temsil edilecek ve takımın ana merkezi ABD'de olacak. Yeni kurulacak olan takımın tam olarak Formula 1'de ne zaman yarışacağı ise henüz bilinmiyor.

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