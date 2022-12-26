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Çin'in yerine İstanbul ile Portekiz yarışıyor

Formula 1 yönetiminin Covid-19 politikaları nedeniyle 2023 takviminden çıkartılan Çin Şangay GP yerine iki pist savaş veriyor, İstanbul Park ve Portekiz Portimao. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul GP 2023 takviminde yer alacak mı? Çin GP yerine hangi pist eklenecek?
İstanbul Park en son 2021 sezonunda düzenlenmiş, Valtteri Bottas yarışı kazanmıştı.

Çin'in Formula 1'in 2023 takvimindeki yeri, yarışlara ev sahipliği yapmasını engelleyen Covid-19 politikalarının uygulanması nedeniyle takvimde açılan boşluğa hangi yarışın geleceği hala merak konusu.

İstanbul Park ve Portekiz'in Algarve pisti, gelecek sezon F1 takvimine katılma olasılığı en yüksek iki pist olmaya aday. Çin'de yarış yapılmayacağının Aralık başında açıklanmasından bu yana, gelecek sezon hangi pistin yerini alacağı konusunda F1 takipçileri merak içinde.

Dört haftalık boşluk ne olacak?

Çin GP'nin takvimden çıkarılmasının ardından, 2 Nisan'da yapılacak Avustralya GP ve 30 Nisan'daki Azerbaycan GP arasında yaklaşık dört haftalık bir boşluk meydana geliyor.

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Formula 1 yönetimi, bu boşluğu doldurmak için Bakü yönetimi ile yarışı öne çekme fikrini tartışsa da henüz istediği aşamayı kat edebilmiş değil.

F1, 23 yarışlık haliyle dahi en çok yarış düzenlenecek sezon olacak 2023 takvimine, dört haftalık boşluğu doldurabilmek için bir pisti daha ekleyebilir.

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Diğer taraftan, Portimao ve İstanbul'un gelecek sezon F1'e geri dönmek için sıkı bir şekilde çekişme içinde olduklarına dair bilgiler mevcut.

  • FIA, 2020 yılında İstanbul Park'a 3 yıllık lisans vermişti.

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