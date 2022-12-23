Mercedes motoru çalıştırdı

Dünya

Kremlin: ABD kışkırtıcı ve sömürgeci siyaset izliyor

Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin barış planı hazırladığı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını ifade ederek "Zelenskiy’nin çeşitli adımlar ve barış planı ile ilgili açıklamalarını duymuştuk. Ancak bunlar, bugün oluşan ve göz ardı edilmesi mümkün olmayan gerçekler dikkate alınmadan söylenmişti." diye konuştu.