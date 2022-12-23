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Mercedes motoru çalıştırdı

Formula 1'de 2023 sezonu için takımlar çalışmalarını sürdürüyor, tanıtım tarihlerini paylaşıyor. Mercedes ise sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayarak W14'ü çalıştırdı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mercedes W14ün motorunu çalıştırdı!
Mercedes'in Şubat'ta W14'ü tanıtması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mercedes yılbaşı öncesinde fabrikadan bir video paylaşarak 2023'te kendilerini yeniden şampiyonluğa ulaştırmasını umdukları W14'ün motorunu ilk kez marş vurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Pit (@pitspor)'in paylaştığı bir gönderi

Kullanıcılar ise bu videoya heyecanlandı. İşte bazı yorumlar:

Takımın yayınladığı videoda birkaç personelin araç üzerinde çalıştığı görülürken, meslektaşları da fabrikanın içinden gelen gürültüyü bastırmak için kulak tıkaçları takarak motorun ilk kez çalıştırılmasını izledi.

  • Araç genel olarak gösterilmeyerek gizli tutulurken W14'ün lansman tarihi henüz açıklanmış değil.

Şu ana kadar lansman tarihlerini açıklayan takımlardan Aston Martin 13 Şubat, Ferrari de 14 Şubat'ta yeni araçlarını tanıtacak.

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