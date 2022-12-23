Mercedes motoru çalıştırdı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mercedes yılbaşı öncesinde fabrikadan bir video paylaşarak 2023'te kendilerini yeniden şampiyonluğa ulaştırmasını umdukları W14'ün motorunu ilk kez marş vurdu.
Kullanıcılar ise bu videoya heyecanlandı. İşte bazı yorumlar:
Takımın yayınladığı videoda birkaç personelin araç üzerinde çalıştığı görülürken, meslektaşları da fabrikanın içinden gelen gürültüyü bastırmak için kulak tıkaçları takarak motorun ilk kez çalıştırılmasını izledi.
- Araç genel olarak gösterilmeyerek gizli tutulurken W14'ün lansman tarihi henüz açıklanmış değil.
Şu ana kadar lansman tarihlerini açıklayan takımlardan Aston Martin 13 Şubat, Ferrari de 14 Şubat'ta yeni araçlarını tanıtacak.