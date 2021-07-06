Spor Fransız futbolcuların görüntülerine tepki yağdı "Bir daha milli takıma almayın"
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Fransız futbolcuların görüntülerine tepki yağdı: "Bir daha milli takıma almayın"

Fransa Milli Takımı’nın iki oyuncusu Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele’nin 2019 yılında Asyalı otel çalışanlarıyla alay ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız futbolcuların görüntülerine tepki yağdı: Bir daha milli takıma almayın
Dembele ve Griezmann

Yıldız futbolcular Griezmann ve Dembele'nin ortaya çıkan videosu tepki topladı.


Görüntüler, Barcelona takımında oynayan iki futbolcunun, Asya’daki bir hazırlık turnuvası sırasında birlikte kaldıkları otel odasında kaydedildi.

Kamera arkasında Dembele, önünde ise Griezmann görülüyor. Odadaki televizyon sistemine futbol oyunu PES’i kurmaya çalışan 3 Asyalı otel çalışanını kameraya alan Dembele, çalışanlarla alay eden ırkçı sözler sarf ediyor. Griezmann’a seslenerek; “Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Utanmıyor musun?” diyor. Asyalı çalışanlar aralarında konuşurken, Dembele bu kez de kamerayı yüzlerine yaklaştırıp uzaklaştırarak dilleriyle alay ediyor. Oyunu yükleme süresi uzayınca da “Ülkenizde teknolojik üstünlüğünüz var mı, yok mu?” diye soruyor.

  • Irkçılıkla suçlanan Griezmann ve Dembele’nin bir daha Fransa Milli Takım forması giymemesi gerektiği savunuldu.

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