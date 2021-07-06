Fransız futbolcuların görüntülerine tepki yağdı: "Bir daha milli takıma almayın"

Yıldız futbolcular Griezmann ve Dembele'nin ortaya çıkan videosu tepki topladı.





Görüntüler, Barcelona takımında oynayan iki futbolcunun, Asya’daki bir hazırlık turnuvası sırasında birlikte kaldıkları otel odasında kaydedildi.

Kamera arkasında Dembele, önünde ise Griezmann görülüyor. Odadaki televizyon sistemine futbol oyunu PES’i kurmaya çalışan 3 Asyalı otel çalışanını kameraya alan Dembele, çalışanlarla alay eden ırkçı sözler sarf ediyor. Griezmann’a seslenerek; “Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Utanmıyor musun?” diyor. Asyalı çalışanlar aralarında konuşurken, Dembele bu kez de kamerayı yüzlerine yaklaştırıp uzaklaştırarak dilleriyle alay ediyor. Oyunu yükleme süresi uzayınca da “Ülkenizde teknolojik üstünlüğünüz var mı, yok mu?” diye soruyor.

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Irkçılıkla suçlanan Griezmann ve Dembele’nin bir daha Fransa Milli Takım forması giymemesi gerektiği savunuldu.

Le footballeur Ousmane Dembélé fait le buzz en Asie accusé de racisme, après une fuite d'un clip sur les réseaux sociaux le montrant « se moquant des techniciens asiatiques » avec son coéquipier Antoine Griezmann 📝 @mailonline

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pic.twitter.com/8c6CByWzS5 — AsieNews (@AsiaNews_FR) July 3, 2021

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