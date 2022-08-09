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Fredrik Midtsjö: Bu takımla bir şeyler kazanmak istiyorum

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fredrik Midtsjö, ilk hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Midtsjö, "Öncelikli hedefimiz tabii ki şampiyonluk, bu takımla bir şeyler kazanmak istiyorum" dedi.

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Haber Merkezi AA
Fredrik Midtsjö: Bu takımla bir şeyler kazanmak istiyorum
Fredrik Midtsjö

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fredrik Midtsjö, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hocamızla yeni bir deneyim yaşayacağız"

Galatasaray'daki ilk günlerinin çok güzel geçtiğini belirten Midtsjö, "Gerçekten çok iyi gidiyor. Takım arkadaşlarımla tanıştım. İlk maç da benim adıma güzel hisler bıraktı. İlk maçta alışmak benim için önemliydi. Bu böyle devam edecektir. Ben takım oyuncusuyum ve sadık bir oyuncuyum. Tabii ki ileride daha iyi işler yapacağız. Öncelikli hedefimiz tabii ki şampiyonluk, bu takımla bir şeyler kazanmak istiyorum. Hocamızla yeni bir deneyim yaşayacağız. Taraftar benim için çok önemli, tutkulu bir taraftarımız var. " ifadelerini kullandı.

"İyi bir başlangıç yaptık"

Sarı-kırmızılı kulübe transfer sürecinden de bahseden Norveçli orta saha oyuncusu, "Transfer teklifi aldığımda heyecanlandım. Galatasaray çok büyük bir takım, Türkiye'nin en büyük takımı, o yüzden benim için heyecanlı bir gelişmeydi. İyi bir başlangıç yaptık, ileride daha iyi olmasını temenni ediyorum. Gurur duydum ilk önce gerçekten heyecanlandım. Bir sonraki maçta oynamak için de sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

"Şu anda da Galatasaray taraftarını gördüğümde çok heyecanlanıyorum"

Fredrik Midtsjö, AZ Alkmaar'ın kampında Galatasaraylı bir taraftarla fotoğrafının hatırlatılması üzerine ise, "Galatasaray taraftarını o şekilde görmek çok güzeldi. O sırada hiçbir şey netleşmemişti ama ilgilenildiğinden haberim vardı. Şu anda da Galatasaray taraftarını gördüğümde çok heyecanlanıyorum. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.

"6 ve 8 numarada da rahat bir şekilde oynayabiliyorum"

Midtsjö, oyun tarzıyla gelen bir soruya ise, "Saha dışında farklı bir insanım, sessiz, sakin bir insanım ama sahaya çıktığımda tutkuyla oynuyorum. Futbol benim için bir tutku. Bu kulüpte oynamak benim için heyecan verici. Dinamik bir oyuncuyum, 6 ve 8 numarada da rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Top sürmeyle ilgili de bir çekincem yok. Hocam için hangisi uygun olacaksa o pozisyonda takımıma yardımcı olmaya hazırım." yanıtını verdi.

  • "Kaygım yok"
  • Norveçli futbolcu, Galatasaray'daki forma rekabeti hakkında ise, "Bu konuda herhangi bir kaygım yok, ben şansım olduğu sürece oynamaktan memnunum. Birçok kaliteli oyuncunun olması şampiyonluk yolunda takım için iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.
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