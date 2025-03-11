2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de karşılaşmaların 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.
Yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçlarının 8, 9, 10 ve 11 Ağustos'ta oynanacağı belirtildi.
Nesine 2. Lig'in 30-31 Ağustos'ta, Nesine 3. Lig'in ise 6-7 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacağı bildirildi.
Liglerde sezon planlamasına ilişkin diğer detayların ise daha sonra ilan edileceği aktarıldı.