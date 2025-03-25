Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisi için bir araya geldi. Federasyon yetkilileri, bugün Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yabancı hakem başvurusunu değerlendirdi ve kararını verdi. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçını yabancı hakem mi yönetecek? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik derbi karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı hakem başvurusunda bulundu.
Federasyon yetkilileri, bugün Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yabancı hakem başvurusunu değerlendirmek için bir araya geldi.
TFF Yönetim Kurulu yapılan görüşmeler neticesinde Beşiktaş-Galatasaray derbisi için kararını verdi.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇINI YABANCI HAKEM YÖNETECEK Mİ?
Süper Lig 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı için yapılan yabancı hakem talebine 'hayır' kararı çıktı. Derbi karşılaşmasında yerli hakem düdük çalacak.
Federasyonun Beşiktaş-Galatasaray maçı için düşündüğü favori yerli hakemin Mehmet Türkmen olduğu öğrenildi.