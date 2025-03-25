Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TFF'den Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı

TFF'den Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı

22:4125/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisi için bir araya geldi. Federasyon yetkilileri, bugün Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yabancı hakem başvurusunu değerlendirdi ve kararını verdi. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçını yabancı hakem mi yönetecek? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik derbi karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı hakem başvurusunda bulundu.

Federasyon yetkilileri, bugün Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yabancı hakem başvurusunu değerlendirmek için bir araya geldi.

TFF Yönetim Kurulu yapılan görüşmeler neticesinde Beşiktaş-Galatasaray derbisi için kararını verdi.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇINI YABANCI HAKEM YÖNETECEK Mİ?

Süper Lig 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı için yapılan yabancı hakem talebine 'hayır' kararı çıktı. Derbi karşılaşmasında yerli hakem düdük çalacak.




Federasyonun Beşiktaş-Galatasaray maçı için düşündüğü favori yerli hakemin Mehmet Türkmen olduğu öğrenildi.

#Beşiktaş
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir Gecesi okunacak dualar neler? Kadir Gecesi nasıl geçirilmeli? İşte Kadir Gecesi duaları, zikirleri