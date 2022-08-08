Galatasaray 3 yerli kuralından dolayı rotayı Milli Takım'a çevirdi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten YAŞ kararlarını eleştirenlere tepki: Yassıada zihniyetini diriltme çabası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Yaş kararlarına yönelik eleştirileri değerlendiren Çelik "Helalleşmeden bahsedenler, bu sözlerle hiçbir şekilde yüzleşerek helalleşme kapısı açmaya çalışmıyorlar. Arzu ettikleri şey, anayasal düzene bağlı güçlü bir ordu değil. Siyasete müdahale eden bir ordu istiyorlar. Maalesef birileri her vesileyle bu Yassıada zihniyetini diriltme peşinde koşuyor" ifadelerini kullandı.