Galatasaray 3 yerli kuralından dolayı rotayı Milli Takım'a çevirdi

Galatasaray'da defans transferi için çalışmalar yeniden hız kazandı. Victor Nelsson'un satış ihtimalini göz önünde bulunduran sarı kırmızılılar futbol kariyerini İtalya Serie A'da sürdüren Kaan Ayhan için yeniden pazarlıklara başladı.
İlk 11'de 3 yerli oyuncu bulundurma kuralından dolayı elini rahatlatmak isteyen Galatasaray yönetimi, bu sebeple A Milli Takım havuzundaki futbolculara yöneldi. Sarı kırmızılılar transfer sezonu başından bu yana listesinde bulunan Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile yeniden pazarlık halinde.
- Milli futbolcu için 6 milyon euro beklentisi bulunan İtalyan ekibine 3 milyon euro öneren sarı kırmızılılar görüşmelerini devam ettiriyor. Kaan Ayhan'ın Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ve iki kulübün anlaşmasını beklediği aktarıldı.
"Galatasaray, geliyor..." pic.twitter.com/ZK2biBPM7y
"Galatasaray, geliyor..." pic.twitter.com/ZK2biBPM7y— SPOR (@yenisafakspor) August 4, 2022