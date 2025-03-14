Süper Lig'de bu sezon VAR'da yabancı hakemler görev yapıyor.
Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u konuk edeceği mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray - Antalyaspor maçının Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda Belçikalı Lawrence Visser oturacak.
Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek.
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