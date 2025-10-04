Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR'ı belli oldu

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR'ı belli oldu

12:104/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Video Asistan Hakem (VAR).
Video Asistan Hakem (VAR).

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla sürüyor. Galatasaray, dev derbide sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.


Zorlu maç öncesi derbinin VAR hakemi belli oldu. MHK'nın yaptığı açıklamaya göre maçın VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Mücadelede ise Yasin Kol düdük çalacak.


Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.



#Galatasaray
#Beşiktaş
#VAR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hüseyin Hazırlar kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar hayatı ve biyografisi