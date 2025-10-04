Video Asistan Hakem (VAR).
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla sürüyor. Galatasaray, dev derbide sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.
Zorlu maç öncesi derbinin VAR hakemi belli oldu. MHK'nın yaptığı açıklamaya göre maçın VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Mücadelede ise Yasin Kol düdük çalacak.
Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
