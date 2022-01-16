Galatasaray Domenec Torrent ile çıktığı ilk maçı kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı kırmızılılar, iki kez öne geçtiği mücadelede rakibine 4-2 mağlup oldu. Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, sarı kırmızılıların başında çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar;
6. dakikada Riberio’nun uzun pasında ceza sahası içinde Diouf pasını Lobzhanidze’ye attı. Lobzhanidze müsait pozisyonda topu üstten dışarıya gönderdi.
12. dakikada sağdan Kerem’in ortasında Hatayspor savunmasının arasında Berkan dokundu, top üstten auta çıktı.
14. dakikada kullanılan korner sonrasında savunma topu uzaklaştırdı. Kamil Ahmet ceza sahasına doğru yeniden gönderdi, Kamara’nın müsait pozisyonundaki şutunda savunma son anda meşin yuvarlağa ayak koydu.
23. dakikada Berkan’ın uzun pasında Patrick van Aanholt topla buluştu. Onun sol kanattan arka direğe ortasına müsait pozisyondaki Emre Kılınç dokunarak topu ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde top Dylan Saint-Louis’in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada topun başına geçen Patrick van Aanholt’ın kullandığı penaltıyı kaleci Abdullah kurtarmayı başardı.
39. dakikada Kamil Ahmet’in ortasına ceza sahası içinde Kamara yükseldi. Alpaslan Öztürk’ün müdahalesi ile Kamara yerde kaldı.
40. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrasında hakem Erkan Özdamar pozisyonu izledi ve ardından penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada topun başına geçen Mame Diouf, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
45 8. dakikada ceza yayı sol çaprazında Taylan yerde kalınca hakem Erkan Özdamar serbest vuruş verdi. Serbest vuruşta topun başına geçen Kerem topu filelere gönderdi. 1-2Detaylar geliyor...