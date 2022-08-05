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Galatasaray dünya yıldızını transfer etmeye çok yakın

Yaz transfer döneminde önemli hamleler yapan Galatasaray, Napoli'den ayrılan Mertens'i kadrosuna katmaya çok yakın. İtalyan basını tecrübeli futbolcunun sarı kırmızılılardan gelen teklifi kabul etmek üzere olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray dünya yıldızını transfer etmeye çok yakın
Dries Mertens, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu durumunda.

Galatasaray, Lucas Torreira transferinin ardından Belçikalı futbolcu Dries Mertens'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre sarı kırmızılılar yıldız oyuncuya kapsamlı bir teklif sundu.

Galatasaray yönetiminin 1+1 yıllık teklifte bulunduğu futbolcunun kısa süre içerisinde sarı kırmızılılara yanıt vermesi bekleniyor.

  • Öte yandan Juventus'un da istediği oyuncu Napoli'ye bağlılığı sebebiyle siyah beyazlıların önerisini kabul etmedi.
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