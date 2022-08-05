Galatasaray dünya yıldızını transfer etmeye çok yakın

Galatasaray, Lucas Torreira transferinin ardından Belçikalı futbolcu Dries Mertens'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre sarı kırmızılılar yıldız oyuncuya kapsamlı bir teklif sundu.
Galatasaray yönetiminin 1+1 yıllık teklifte bulunduğu futbolcunun kısa süre içerisinde sarı kırmızılılara yanıt vermesi bekleniyor.
- Öte yandan Juventus'un da istediği oyuncu Napoli'ye bağlılığı sebebiyle siyah beyazlıların önerisini kabul etmedi.
#Calciomercato | #Mertens, le cifre dell'offerta del #Galatasarayhttps://t.co/v32Ghgqftm
#Calciomercato | #Mertens, le cifre dell'offerta del #Galatasarayhttps://t.co/v32Ghgqftm— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 5, 2022