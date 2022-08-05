Galatasaray dünya yıldızını transfer etmeye çok yakın Yaz transfer döneminde önemli hamleler yapan Galatasaray, Napoli'den ayrılan Mertens'i kadrosuna katmaya çok yakın. İtalyan basını tecrübeli futbolcunun sarı kırmızılılardan gelen teklifi kabul etmek üzere olduğunu belirtti.

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