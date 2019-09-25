Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına dair tüm bilgiler

Süper Lig'in 6. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oluyor. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

11. randevu

Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu’nda 10 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.

Geride kalan 10 müsabakada sarı-kırmızılılar 12, sarı-lacivertliler de 10 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 2-2 sonuçlandı.

Zanka derbi için sabırsızlanıyor Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi Zanka, Galatasaray derbisi için sabırsızlandığını söyledi. Derbiyi sabırsızlıkla beklediğini kaydeden tecrübeli stoper, “Herkes bu derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyor ben de biliyorum. Dünyanın en önemli derbilerinden birini oynayacağız, gerçekten büyük bir maç olacak. İyi bir sonuçla ayrılırsak benim için de iyi bir tecrübe olacak. Galatasaray derbisini sabırsızlıkla bekliyorum, elimden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu belirten Zanka, “Bazen doğru yerde doğru zamanda olmanız gerekiyor. Ankaragücü maçında kullanılan kornerde top bana geldi. Ben de bu fırtası değerlendirdim. Bir savunma oyuncusu olarak gol attığım için mutluyum. Özellikle kendi evimizde gol atmak güzel. Gol sevincini harika taraftarlarımıza kutlamak gerçekten heyecan verici. Takıma geri dönüş adına yardım ettiğim için çok mutlu oldum. Umarım derbide de gol atarım” şeklinde konuştu.Fenerbahçe'de Serdar Aziz sıkıntısıBüyük bir rekabet varFenerbahçe’nin kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu anlatan Zanka, “Uzun maratonda kadro derinliğinizin iyi olması gerekiyor. Bazı oyuncularımız sakat olabilir, ama kenardan gelen oyuncular da önemli katkı sağlıyorlar. Burada olmaktan mutluyum rekabet dolu bir sezon olacak” dedi.Galeri: Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumuDanimarkalı savunma oyuncusu, Zanka Huddersfield’da forma giyerken Noel tatilinde deplasmana gelen taraftara içecek ısmarladığının hatırlatılması ve burada da aynısını yapar mısın? şeklindeki soruya gülerek, “Orası küçük yerdi, 1800 kişiye ısmarladım. Burada çok taraftar var, yapmam mümkün olmaz gibi” karşılığını verdi.

Galatasaray'a 9 maçtır kaybetmiyor

Sarı-lacivertliler, 6. haftadaki rakibi Galatasaray'a son 9 maçta galibiyet şansı vermedi. Rakibine son olarak 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son 9 derbide 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Galatasaray derbilerinde savunması iyi

Fenerbahçe, Galatasaray ile son 7 sezonda oynadığı derbi maçlarda iyi savunmasıyla da dikkati çekti. Sarı-lacivertli takım, söz konusu dönemdeki 14 Galatasaray derbisinde kalesinde 10 gol gördü. Fenerbahçe, sarı-kırmızılı rakibiyle yaptığı son 9 derbi mücadelesinde sadece 4 gol yedi. Sarı-lacivertli takım, 2015-2016 sezonundaki 1-1'lik skorun ardından rakibiyle oynadığı 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe'nin serisi geçen sezonki 2-2'lik beraberlikle sonlandı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe ile karşılaşacak. 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan mücadele beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak.

Galatasaray Belhanda'sız yapamıyor



Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda'nın boşluğunu da dolduramadı. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımdan ayrı kalan Faslı futbolcunun yokluğunda, sarı-kırmızılılar hücumda organize olmakta ve tempoyu yükseltmekte çok zorlandı. Geçen sezonlarda da Galatasaray'ın Belhanda'nın yokluğunda gol yollarında çözüm üretmekte zorluk çektiği gözlenmişti. Belhanda'nın cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına yetiştirilmesi için sarı-kırmızılılarda seferberlik ilan edildi. Bugünkü antrenmana maskeyle çıkan tecrübeli futbolcunun dev derbide özel maskeyle görev alması bekleniyor.