Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına dair tüm bilgiler

Süper Lig'in 6. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oluyor. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
11. randevu
Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu’nda 10 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.
Geride kalan 10 müsabakada sarı-kırmızılılar 12, sarı-lacivertliler de 10 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 2-2 sonuçlandı.
Galatasaray'a 9 maçtır kaybetmiyor
Sarı-lacivertliler, 6. haftadaki rakibi Galatasaray'a son 9 maçta galibiyet şansı vermedi. Rakibine son olarak 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son 9 derbide 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
Galatasaray derbilerinde savunması iyi
Fenerbahçe, Galatasaray ile son 7 sezonda oynadığı derbi maçlarda iyi savunmasıyla da dikkati çekti. Sarı-lacivertli takım, söz konusu dönemdeki 14 Galatasaray derbisinde kalesinde 10 gol gördü. Fenerbahçe, sarı-kırmızılı rakibiyle yaptığı son 9 derbi mücadelesinde sadece 4 gol yedi. Sarı-lacivertli takım, 2015-2016 sezonundaki 1-1'lik skorun ardından rakibiyle oynadığı 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe'nin serisi geçen sezonki 2-2'lik beraberlikle sonlandı.
- Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe ile karşılaşacak. 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan mücadele beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak.
Galatasaray Belhanda'sız yapamıyor
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda'nın boşluğunu da dolduramadı. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımdan ayrı kalan Faslı futbolcunun yokluğunda, sarı-kırmızılılar hücumda organize olmakta ve tempoyu yükseltmekte çok zorlandı. Geçen sezonlarda da Galatasaray'ın Belhanda'nın yokluğunda gol yollarında çözüm üretmekte zorluk çektiği gözlenmişti. Belhanda'nın cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına yetiştirilmesi için sarı-kırmızılılarda seferberlik ilan edildi. Bugünkü antrenmana maskeyle çıkan tecrübeli futbolcunun dev derbide özel maskeyle görev alması bekleniyor.
📌Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.
4⃣ Galatasaray
3⃣ Fenerbahçe
3⃣ Beraberlik
⚽Geride kalan müsabakalarda Galatasaray 12, Fenerbahçe ise 10 gol kaydetti.
📌Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.
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