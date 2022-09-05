Maç sonucu: Galatasaray 2-1 Gaziantep FK

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında ligin formda ekibi Gaziantep FK'yı ağırladı. Kaçan penaltının, kırmızı kartın ve bolca gol pozisyonlarının olduğu maçı ev sahibi ekip son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Galatasaray - Gaziantep FK maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti
6. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası hemen dışından yaptığı vuruşta top yandan auta çıkıyor.
11. dakikada Matej Hanousek'in sol kanattan ortasında Joao Figueiredo penaltı noktasının üzerinden sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.
27. dakikada Gaziantep FK, Angelo Sagal'ın golüyle maçta 1-0 öne geçiyor. Alexandru Maxim'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Angelo Sagal, bekletmeden yerden gelişine vuruşunu yapıyor ve topu uzak köşeden ağlarla buluşturuyor. 0-1
36. dakikada Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golüyle maçta eşitliği sağlıyor. Sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Yunus Akgün'ün yerden çevirdiği topta Gaziantep FK'savunmasından seken top altıpas içinde Bafetimbi Gomis'e geliyor. Bafetimbi Gomis'in kafayla yaptığı vuruşta top filelerle buluşuyor. 1-1
45. dakikada Galatasaray maçta 10 kişi kalıyor. Hava topu mücadelesinde Abdülkerim Bardakcı, Joao Figueiredo'nun yüzüne dirseğiyle yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalıyor.
48. dakikada Stelios Kitsiou'nun sağ çaprazdan şutunda top kaleci Fernando Muslera'nın üzerine gidiyor.
56. dakikada Yunus Akgün, ceza alanı sağ çaprazından sol ayağının içiyle vuruşunu yapıyor ancak kaleci Günay Güvenç sağına giden topu uzanarak kontrol ediyor.
71. dakikada Ertuğrul Ersoy'un Dries Mertens'e ceza alanı içinde kayarak yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösteriyor. Ancak topun başına geçen Gomis'in penaltısını kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.
83. dakikada Patrick Van Aanholt'un sol kanattan ortasında Haris Seferovic altıpasın önünden kafa vuruşunu yapıyor ancak top Günay Güvenç'in üzerine gidiyor.
89. dakikada Galatasaray hızlı hücumunu Emre Akbaba'ya yaptığı faul ile durduran Furkan Soyalp, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan sarı kart görüyor.
90. dakikada Galatasaray, konuk ekibin savunmada yaşadığı karambolde Seferovic topu ağlarla buluşturuyor ve takımını yeniden öne geçiriyor. 2-1
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçı 2-1 kazandı.