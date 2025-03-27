Galatasaray hücum Beşiktaş savunmasıyla ön planda

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda mücadele edecek. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılar hücum, siyah-beyazlılar da savunma performansıyla öne çıkıyor.





Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı 27 müsabakada sadece evinde oynadığı Fenerbahçe derbisinde gol kaydedemedi. Sarı-kırmızılılar, ayrıca bu sezon ligde attığı 68 golle zirvede yer alıyor. Aslan’da hücumda Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün etkili oluyor.





Siyah-beyazlılar ise 39 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kartal’da goller daha çok Ciro Immobile, Rafa Silva ve Ernest Muçi’den geldi.





Beşiktaş, en az gol yiyen 2. takım

Beşiktaş, savunmada sergilediği performansla bu alanda en iyi takımlarından biri olarak yer alıyor. Siyah-beyazlılar, oynadığı 26 karşılaşmada kalesinde 26 gole engel olamazken, 9 müsabakayı da gol yemeden tamamladı. Kartal, ayrıca Fenerbahçe’nin ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak bulunuyor. Beşiktaş’ta, bu sezon ligde Mert Günok 25, Ersin Destanoğlu da 1 maçta forma giydi.





Ersin, ligin ilk yarısında deplasmandaki Galatasaray derbisinde oynamıştı.





Galatasaray 9 kez kalesini gole kapadı

Galatasaray, ligde geride kalan haftalarda kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 9’unda da rakiplerine gol izni vermedi. Aslan’da kalede Fernando Muslera 26 maçta oynarken, Günay Güvenç de 1 müsabakada görev aldı.







