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Galatasaray ile Samsunspor ligde 64. randevuda

Galatasaray ile Samsunspor ligde 64. randevuda

09:4610/04/2025, Perşembe
AA
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor takımları, RAMS Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Roland Sallai (7) Samsunspor oyuncusu Jules Olivier Ntcham (10) ile mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor takımları, RAMS Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Roland Sallai (7) Samsunspor oyuncusu Jules Olivier Ntcham (10) ile mücadele etti.

Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 63 maçta sarı-kırmızılıların galibiyet sayısında 42'ye 7 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 63 karşılaşmadan 42'sini kazandı. 7 müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 63 maçta rakip filelere toplam 136 gol atarken, Samsun ekibi 48 golle karşılık verebildi.


Samsun'daki maçlar


Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 13-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 39 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.


Samsunspor'a karşı oynadığı son 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı


Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 7 müsabakayı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006, 2011-2012 ve 2023-2024 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçlardan galibiyetle ayrıldı. "Cimbom" bu sezonun 12. haftasında RAMS Park'ta 3-2 kazandığı karşılaşmayla da birlikte Karadeniz temsilcisine karşı galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Samsunspor, son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.



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