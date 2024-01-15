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Spor

Galatasaray - Kayserispor | canlı skor - canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar galip gelerek puan farkını 2'ye indirmek istiyor. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:54 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:55 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray - Kayserispor
Galatasaray - Kayserispor

Galatasaray, Süper Lig 20. haftasında kendi evinde Kayserispor'u konuk ediyor.


Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Galatasaray:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Ndombele, Tete, Zaha, Mertens, Halil.
Kayserispor:
Bilal, Hasan Ali, Arif, Kolovetsios, Gökhan, Kartal, Ackah, Ali Karimi, Boa Morte, Ramazan, Bahoken.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR CANLI SKORU



#Galatasaray
#Kayserispor
#Süper Lig
3 saat önce
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