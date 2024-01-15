Galatasaray - Kayserispor
Galatasaray, Süper Lig 20. haftasında kendi evinde Kayserispor'u konuk ediyor.
Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Galatasaray:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Ndombele, Tete, Zaha, Mertens, Halil.
Kayserispor:
Bilal, Hasan Ali, Arif, Kolovetsios, Gökhan, Kartal, Ackah, Ali Karimi, Boa Morte, Ramazan, Bahoken.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR CANLI SKORU
GALATASARAY - KAYSERİSPOR CANLI SKORU
#Galatasaray
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#Süper Lig
3 saat önce