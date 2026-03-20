Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten bayram mesajı

12:1520/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajında Dursun Özbek, bayramlarda birlik ve beraberliğin güçlendiğini belirterek "Galatasaray'ın en büyük gücü olan sizlerin desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu vesileyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak ülkemizi başarıyla temsil eden erkek futbol takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Kurucumuzun koyduğu 'Türk olmayan takımları yenme' hedefini önümüzdeki sezon çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özbek, futbolda 26. Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu ve 20. Ziraat Türkiye Kupası'nı hedeflediklerini aktararak şunları kaydetti:

"Öte yandan kadın voleybol takımımızın CEV Cup'ta finale yükselmesi camiamız ve ülkemiz adına ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu bayramın ülkemizdeki huzurun devamına, dünyada barışın gelmesine katkı sağlamasını diliyorum. Galatasaray olarak, sporun birleştirici gücüyle umut ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum."

#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
