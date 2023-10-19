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Spor

Galatasaray Muslera'ya güveniyor

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'ın en büyük kozlarından birisi Muslera olacak. Tecrübeli file bekçisi, bu sezon ligdeki 8 maçın 5'inde gol yemedi. Sarı-kırmızılılar, aynı performansı derbi maçta da tekrarlamasını bekliyor.

09:36 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fernando Muslera

Fernando Muslera

Galatasaray'ın hem Süper Lig hem de Avrupa'da yakaladığı başarılı grafikte Fernando Muslera'nın payı büyük oldu. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatan Muslera, Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde en büyük kozlarından birisi olacak.


Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş karşısında da kalesini gole kapatmaya çalışacak. Uruguaylı file bekçisi, bu sezon Süper Lig'de ağlarında sadece 4 gol gördü. Muslera; Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep, istanbulspor ve Antalyaspor'dan gol yemedi.


Sözleşme ödülü

2011-2012 sezonunda transfer olduğu Galatasaray'da 12 sezondur forma giyen Muslera, kontratının son yılına girdi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.


Futbola devam etmek ve Galatasaray'da kalmak isteyen Muslera, kendisini göstermeye çalışıyor. Uruguaylı kaleci, başarılı performansını sürdürür ve Galatasaray bu sezon hem Avrupa hem de Süper Lig'de başarılı sonuçlar almaya devam ederse, Muslera kendisine önerilecek yeni sözleşmeyle ödüllendirilecek.






#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Derbi
#Beşiktaş
1 saat önce
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