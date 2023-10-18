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Spor

Derbinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

15:04 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Halil Umut Meler

Halil Umut Meler

Süper Lig'in 9 .hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Bu hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Cumartesi

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor (Burak Şeker)

16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor (Atilla Karaoğlan)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Pendikspor (Çağdaş Altay)

19.00 Galatasaray - Beşiktaş (Halil Umut Meler)


Pazar

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.00 İstanbulspor - Ankaragücü (Yiğit Arslan)

19.00 Samsunspor - Başakşehir (Murat Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe - Hatayspor (Volkan Bayarslan)

Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor (Bahittin Şimşek)

20.00 Trabzonspor - Alanyaspor (Arda Kardeşler)





#Galatasaray
#Beşiktaş
#Halil Umut Meler
#Süper Lig
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