Derbinin hakemi belli oldu

Halil Umut Meler
Süper Lig'in 9 .hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor (Burak Şeker)
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor (Atilla Karaoğlan)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Pendikspor (Çağdaş Altay)
19.00 Galatasaray - Beşiktaş (Halil Umut Meler)
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)
16.00 İstanbulspor - Ankaragücü (Yiğit Arslan)
19.00 Samsunspor - Başakşehir (Murat Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor (Volkan Bayarslan)
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor (Bahittin Şimşek)
20.00 Trabzonspor - Alanyaspor (Arda Kardeşler)