Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 çalışmayla devam eden antrenman, taktik uygulamalarla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, akşam saatlerinde özel uçakla Samsun'a gidecek.