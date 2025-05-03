Galatasaray, Sivasspor’a 6 maçtır kaybetmiyor

Son olarak 2021-2022 sezonunda 1 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da oynanan maçta 3-2’lik skorla rakibine mağlup olan Aslan daha sonra kaybetmedi. Cimbom bu süreçte oynadığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.