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Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Çek ekibini konuk ediyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Çek ekibi Sparta Prag’ı konuk edecek. Türk takımlarına rakip olduğu 10 Avrupa kupası maçının beşini kaybeden Sparta Prag, sarı-kırmızılılar ile son olarak 1997 yılında karşı karşıya geldi. Bu maçtan Galatasaray 2-0 galip ayrıldı. Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı futbolla göz dolduran Galatasaray evinde mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

10:22 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:33 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Çek ekibi Sparta Prag’ı konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Çek ekibi Sparta Prag’ı konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda evinde Sparta Prag ile karşılaşacak. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. 4. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda temsilcimizin bir galibiyeti bulunuyor. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken 2 maç ise Prag’ın galibiyeti ile sonuçlandı. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu Galatasaray - Sparta Prag maçı
15 Şubat Perşembe saat 20.45
’te başlayacak. Maç
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

6 Davinson Sanchez

23 Kaan Ayhan

25 Victor Nelsson

8 Kerem Demirbay

18 Berkan Kutlu

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

53 Barış Alper Yılmaz

SPARTA PRAG

1 Peter Jensen

2 Angelo Preciado

25 Asger Sorensen

6 Kaan Kairinen

10 Adam Karabec

14 Veljko Birmancevic

20 Qazim Laci

27 Filip Panak

32 Matej Rynes

37 Ladislav Krejci

9 Jan Kuchta

GALATASARAY - SPARTA PRAG CANLI SKOR

UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜR



#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
#Sparta Prag
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