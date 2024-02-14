Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda evinde Sparta Prag ile karşılaşacak. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. 4. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda temsilcimizin bir galibiyeti bulunuyor. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken 2 maç ise Prag’ın galibiyeti ile sonuçlandı. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları.