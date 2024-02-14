Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda evinde Sparta Prag ile karşılaşacak. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. 4. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında oynanan maçlarda temsilcimizin bir galibiyeti bulunuyor. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken 2 maç ise Prag’ın galibiyeti ile sonuçlandı. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları.
GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
6 Davinson Sanchez
23 Kaan Ayhan
25 Victor Nelsson
8 Kerem Demirbay
18 Berkan Kutlu
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
53 Barış Alper Yılmaz
SPARTA PRAG
1 Peter Jensen
2 Angelo Preciado
25 Asger Sorensen
6 Kaan Kairinen
10 Adam Karabec
14 Veljko Birmancevic
20 Qazim Laci
27 Filip Panak
32 Matej Rynes
37 Ladislav Krejci
9 Jan Kuchta