Galatasaray transferi duyurdu: 4 yıllık imza

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Tunus'ta devrilmeye çalışılan Nahda Hareketi nedir ve kimlerden oluşuyor?

Tunus'ta Arap Baharından sonra ilk kez darbe sesleri yükseldi. Tunus’ta darbeyle devrilmeye çalışılan koalisyon hükümeti içerisinde yer alan Nahda hareketi nedir, kimlerden oluşuyor? Tüm bu sorular, Tunus’taki darbe girişimi sonrası büyük merak konusu oluyor. Tunus Cumhurbaşkanı Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurdu. Alınan bu kararın üzerine Nahda Hareketi lideri Meclis Başkanı Gannuşi ülkede darbe olduğunu ve Tunus Cumhurbaşkanının aldığı kararları geçersiz saydığını vurguladı. Peki Nahda Hareketi nedir, amacı ne, kimlerden oluşuyor? Nahda Hareketi lideri Gannuşi kimdir? İşte tüm detaylar.