Galatasaray transferi duyurdu: 4 yıllık imza

Galatasaray'da transfer harekatı devam diyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün geç saatlerde İstanbul'a gelen Fransız sağ bek Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
"Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"
Kulüp televizyonuna transferi hakkında açıklamalarda bulunan 20 yaşındaki Sacha Boey, "Galatasaray'a gelmek muhteşem bir duygu, kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Galatasaray taraftarının gurur duyması için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.
Galatasaray’a hoş geldin Sacha Boey! pic.twitter.com/vg8IXtitfu
Galatasaray’a hoş geldin Sacha Boey! pic.twitter.com/vg8IXtitfu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 26, 2021