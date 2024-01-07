Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor
Galatasaray, Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor.
Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler:
Galatasaray:
Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Halil Dervişoğlu.
TÜMOSAN Konyaspor:
Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.
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