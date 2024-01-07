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Spor

Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor | Canlı skor - canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar, galip gelerek üst sıralarda takibini sürdürmek istiyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:41 - 7/01/2024 الأحد
Yeni Şafak
Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor
Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor

Galatasaray, Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor.


Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler:
Galatasaray:
Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Halil Dervişoğlu.
TÜMOSAN Konyaspor:
Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.

#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig
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