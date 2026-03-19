Galatasaray UEFA'ya tazminat davası açacak

Bu olay sonrası harekete geçen Galatasaray yönetimi, UEFA'ya ihmali olduğu gerekçesiyle dava açacağını duyurdu.

HT Spor'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Maç sonrasında UEFA temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.