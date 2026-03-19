Galatasaray UEFA'ya tazminat davası açacak

11:2819/03/2026, Perşembe
İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan Noa Lang daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Galatasaray Kulübü, UEFA'ya Liverpool maçında reklam panolarına çarparak elinden ciddi şekilde yaralanan Noa Lang için ihmal olduğu gerekçesiyle tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat hamlesi geliyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool'a konuk oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Noa Lang, reklam panolarına çarparak sağ el baş parmağından ciddi şekilde yaralandı ve acilen hastaneye kaldırıldı.

Bu olay sonrası harekete geçen Galatasaray yönetimi, UEFA'ya ihmali olduğu gerekçesiyle dava açacağını duyurdu.

HT Spor'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Maç sonrasında UEFA temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.



TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİH! TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? Tuzla, Arnavutköy, Silivri, Çekmeköy kura