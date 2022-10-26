Spor Türkiye Kupası 4 tur fikstürü açıklandı
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Türkiye Kupası 4. tur fikstürü açıklandı

Türkiye Kupası'nda 54 takımlı 4. tur eşleşmelerinin fikstürü açıklandı. Galatasaray-Ofspor maçı 8 Kasım Salı günü saat 21.00'de, Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ise 9 Kasım Çarşamba 21.00'de oynanacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray ve Beşiktaş Türkiye Kupasında hangi tarihlerde oynayacak?
Türkiye Kupası'nda 4. tur fikstürü belli oldu.

Türkiye Kupası'nda geçen hafta kurası çekilen 4. tur eşleşmelerinin fikstürü belli oldu.

Galatasaray ve Beşiktaş ne zaman oynayacak?

Galatasaray-Ofspor maçı 8 Kasım Salı günü saat 21.00'de, Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ise 9 Kasım Çarşamba 21.00'de oynanacak.

Diğer maçların fikstürü ise şu şekilde;

  • 8 Kasım Salı
  • Kasımpaşa - 1461 Trabzon / 13.00
  • Erzurumspor - Esenler Erokspor / 14.00
  • Yeni Malatyaspor - Uşakspor / 14.00
  • Antalyaspor - Sakaryaspor / 15.00
  • Ankaragücü - Amed / 17.00
  • Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor / 19.00
  • 9 Kasım Çarşamba
  • Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor / 13.00
  • Giresunspor - Ankaraspor / 13.00
  • Ümraniyespor - Efeler 09 / 13.00
  • Manisa Futbol Kulübü - 23 Elazığ / 14.00
  • Altınordu- Bodrumspor / 14.00
  • Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor / 14.00
  • Boluspor - Tarsus İdman Yurdu / 14.00
  • Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare / 14.00
  • Eyüpspor - Düzcespor / 14.00
  • Samsunspor - Adanaspor / 15.00
  • Antalyaspor - Pendikspor / 17.00
  • Gaziantep FK - Kütayhaspor / 19.00
  • 10 Kasım Perşembe
  • İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor / 13.00
  • Tuzlaspor - Isparta 32 / 14.00
  • Göztepe - Bucaspor / 14.00
  • Rizespor - Kırklarelispor / 15.00
  • Denizlispor - Şanlıurfaspor / 17.00
  • Fatih Karagümrük - Kırşehir / 19.00
  • Kayserispor - Sivas Belediyespor / 21.00

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