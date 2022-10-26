Türkiye Kupası 4. tur fikstürü açıklandı

Türkiye Kupası'nda geçen hafta kurası çekilen 4. tur eşleşmelerinin fikstürü belli oldu.
Galatasaray ve Beşiktaş ne zaman oynayacak?
Galatasaray-Ofspor maçı 8 Kasım Salı günü saat 21.00'de, Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ise 9 Kasım Çarşamba 21.00'de oynanacak.
Diğer maçların fikstürü ise şu şekilde;
- 8 Kasım Salı
- Kasımpaşa - 1461 Trabzon / 13.00
- Erzurumspor - Esenler Erokspor / 14.00
- Yeni Malatyaspor - Uşakspor / 14.00
- Antalyaspor - Sakaryaspor / 15.00
- Ankaragücü - Amed / 17.00
- Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor / 19.00
- 9 Kasım Çarşamba
- Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor / 13.00
- Giresunspor - Ankaraspor / 13.00
- Ümraniyespor - Efeler 09 / 13.00
- Manisa Futbol Kulübü - 23 Elazığ / 14.00
- Altınordu- Bodrumspor / 14.00
- Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor / 14.00
- Boluspor - Tarsus İdman Yurdu / 14.00
- Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare / 14.00
- Eyüpspor - Düzcespor / 14.00
- Samsunspor - Adanaspor / 15.00
- Antalyaspor - Pendikspor / 17.00
- Gaziantep FK - Kütayhaspor / 19.00
- 10 Kasım Perşembe
- İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor / 13.00
- Tuzlaspor - Isparta 32 / 14.00
- Göztepe - Bucaspor / 14.00
- Rizespor - Kırklarelispor / 15.00
- Denizlispor - Şanlıurfaspor / 17.00
- Fatih Karagümrük - Kırşehir / 19.00
- Kayserispor - Sivas Belediyespor / 21.00
📌Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı belli oldu.
🗓8 Kasım Salı 21:00
⚽ Galatasaray - Ofspor
🗓 9 Kasım Çarşamba 21:00
⚽Beşiktaş - Serik Belediyespor pic.twitter.com/Fk8GXgmBkp
📌Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı belli oldu.