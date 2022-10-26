Türkiye Kupası 4. tur fikstürü açıklandı

Türkiye Kupası'nda 4. tur fikstürü belli oldu.

Türkiye Kupası'nda geçen hafta kurası çekilen 4. tur eşleşmelerinin fikstürü belli oldu.

Galatasaray ve Beşiktaş ne zaman oynayacak?

Galatasaray-Ofspor maçı 8 Kasım Salı günü saat 21.00'de, Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı ise 9 Kasım Çarşamba 21.00'de oynanacak.

Diğer maçların fikstürü ise şu şekilde;

8 Kasım Salı

Kasımpaşa - 1461 Trabzon / 13.00

Erzurumspor - Esenler Erokspor / 14.00

Yeni Malatyaspor - Uşakspor / 14.00

Antalyaspor - Sakaryaspor / 15.00

Ankaragücü - Amed / 17.00

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor / 19.00

9 Kasım Çarşamba

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor / 13.00

Giresunspor - Ankaraspor / 13.00

Ümraniyespor - Efeler 09 / 13.00

Manisa Futbol Kulübü - 23 Elazığ / 14.00

Altınordu- Bodrumspor / 14.00

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor / 14.00

Boluspor - Tarsus İdman Yurdu / 14.00

Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare / 14.00

Eyüpspor - Düzcespor / 14.00

Samsunspor - Adanaspor / 15.00

Antalyaspor - Pendikspor / 17.00

Gaziantep FK - Kütayhaspor / 19.00

10 Kasım Perşembe

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor / 13.00

Tuzlaspor - Isparta 32 / 14.00

Göztepe - Bucaspor / 14.00

Rizespor - Kırklarelispor / 15.00

Denizlispor - Şanlıurfaspor / 17.00

Fatih Karagümrük - Kırşehir / 19.00

Kayserispor - Sivas Belediyespor / 21.00

📌Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maç programı belli oldu.



🗓8 Kasım Salı 21:00

⚽ Galatasaray - Ofspor



🗓 9 Kasım Çarşamba 21:00

⚽Beşiktaş - Serik Belediyespor pic.twitter.com/Fk8GXgmBkp — SPOR (@yenisafakspor) October 26, 2022

SPOR A Milli Takım’ın hazırlık maçlarının programı açıklandı