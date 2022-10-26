Spor Trabzonspor kafilesi Sırbistana gitti
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor kafilesi Sırbistan'a gitti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında yarın Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Sırbistan'a geldi. Monaco deplasmanında kırmızı kart gören Maxi Gomez, Peres, Visca, Dorukhan hariç eksiği bulunmayan Trabzonspor'da Djaniny de kamp kadrosunda yer aldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Trabzonspor kafilesi Kızılyıldız maçı için Sırbistana gitti, kafilede kimler var, kimler yok?
Marek Hamsik

Trabzonspor, THY'ye ait özel uçakla yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a ulaştı. Kafile, pasaport işlemlerinin ardından konaklayacağı otele geçti.

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer almıyor. Soğuk algınlığı geçiren Naci Ünüvar da kadrodan çıkartıldı.

Sakatlıkları düzelen Djaniny Semedo ile Abdülkadir Ömür de kafileyle birlikte Sırbistan'a geldi.

Karadeniz ekibinin 22 kişilik futbolcu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Deanswil, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Jean Gbamin, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Abdulkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny Semedo ve Umut Bozok.

Ozan Kabak, Hoffenheim’da kendini buldu
SPOR
Ozan Kabak, Hoffenheim’da kendini buldu

PSG'li taraftarlardan Filistin'e destek
SPOR
PSG'li taraftarlardan Filistin'e destek
Program belli oldu

Program belli oldu

Milliler, Euro 2024 elemeleri öncesi İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak.
Kendini buldu

Kendini buldu

​Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, performansıyla göz dolduruyor.
İkisinden biri geliyor

İkisinden biri geliyor
Ali Palabıyık'a maç yok

Ali Palabıyık'a maç yok

​Süper Lig'de 12. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.
PSG'den <br>Filistin'e destek

PSG'den
Filistin'e destek

​İsrail ekibinin maçında Filistin bayrakları açıldı.
'Bizim için<br>final maçı'

'Bizim için
final maçı'

​Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Cluj maçı öncesi iddialı konuştu.
Sauber ortaklığı geldi

Sauber ortaklığı geldi

​Audi, 2026 sezonunda Formula 1'e Sauber ile giriş yapacağını açıkladı.
'Devamını getirmek istiyoruz'

'Devamını getirmek istiyoruz'

​Karagümrük'te Pirlo ve Viviano, Galatasaray maçı öncesi soruları yanıtladı.
Güldüren diyalog

Güldüren diyalog

​Basın toplantısında Jorge Jesus'a soruyu İrfan Can Kahveci sordu.
Forma bekliyor

Forma bekliyor

​Galatasaray'da Yusuf Demir'in forma süresi artacak.
Maksimum konsantrasyon

Maksimum konsantrasyon

​Fenerbahçe'de gözler Rennes maçında
Sonunu hazırladı

Sonunu hazırladı

​Valerien Ismael Beşiktaş'ta neleri yanlış yaptı?
Üç takım daha <br>son 16'ya kaldı

Üç takım daha
son 16'ya kaldı

​UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günü sonuçları.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.