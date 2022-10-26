PSG'li taraftarlardan Filistin'e destek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanıyor. H Grubu'nda oynanan maçta PSG sahasında Maccabi Haifa'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 7-2 kazandı.

Filistin'e destek

Paris Saint Germain'in, İsrail ekibi Maccabi Haifa ile oynadığı karşılaşmada bazı taraftarlar Filistin'e destek oldu. Filistin bayrakları açan taraftarlar, Filistin'e olan desteklerini bu şekilde gösterdiler.

Hakimi'den İsraillilere tepki

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Achraf Hakimi, geçtiğimiz haftalarda deplasmanda oynanan Maccabi Haifa maçında, İsrailli taraftarların tepkisini çekmişti. Hakimi, Maccabi Haifa deplasmanında 83. dakikada oyuna dahil olmuş ve Faslı oyuncu, Filistin'e verdiği destek nedeniyle ev sahibi takımın taraftarları tarafından oyuna girerken yuhalanmıştı. Hakimi ise kulaklarını kapatarak, 'Sizi duymuyorum' mesajı vermişti.

SPOR ÖZET | PSG-Maccabi Haifa: 7-2