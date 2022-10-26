Spor A Milli Takımın hazırlık maçlarının programı açıklandı
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A Milli Takım’ın hazırlık maçlarının programı açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın, EURO 2024 Elemeleri öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının stadyumları ve karşılaşma saatleri belli oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Milli Takımın hazırlık karşılaşmaları yeri ve saati belli oldu mu, nerede oynayacak?
İsmail Yüksek, Tolga Ciğerci, İrfan Can Kahveci

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, A Milli Takım’ın gelecek sene mart ayında başlayacak EURO 2024 Elemeleri öncesinde oynayacağı hazırlık müsabakalarının stadyumları ve saatleri açıklandı.

Milli Takım Diyarbakır ve Gaziantep'te oynayacak

Milliler, 16 Kasım’da Diyarbakır Stadyumu’nda İskoçya ile 19 Kasım’da da Gaziantep Stadyumu’nda Çekya ile oynanacak. Her iki karşılaşma da 20.00’da başlayacak.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
“Diyarbakır kenti, İskoçya özel maçıyla A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapmış olacak. Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından A Milli Takım ile buluşacak. A Milli Takımımız, son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu’nda oynanan maçta Arnavutluk ile karşı karşıya gelmişti. İskoçya ile tarihinde daha önce bir kez karşılaşan A Milli Takımımız, 8 Haziran 1960’da Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan bu özel maçı 4-2 kazanmıştı. Millilerimiz Çekya ile ise tarihindeki 21. karşılaşmasını oynayacak” denildi.

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