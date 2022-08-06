Galatasaray yarım saatte iki yıldız transferini açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız hava aracı denilince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 'Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılıyor. Erdoğan, ''Türkiye için hayal kuran siz iş insanlarımızı her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. Teknolojik bağımsızlığınızı kazanmadan ne ekonomik ne de siyasi anlamda özgürlüğünüzü tesis edebilirsiniz. Ekonomik büyümesini istikrarlı olarak sürdüren sayılı ülkeler arasındayız. İnsansız hava aracı denilince akla ilk gelen Türkiye oluyor. Türkiye bu alanda önünde sıra olunan ülkeye dönüştü'' açıklamasında bulundu. TOGG'un fabrika açılışının tarihini de veren Erdoğan, ''Ülkemizin vizyon projelerinden Türkiye'nin otomobilini de adım adım hayata geçiriyoruz. 29 Ekim'de TOGG'un fabrikasını açıyoruz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız'' dedi.