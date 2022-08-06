Galatasaray yarım saatte iki yıldız transferini açıkladı

Galatasaray, Napoli'yle sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki yıldız futbolcu Dries Mertens ile Arsenal da forma giyen orta saha Lucas Torreira transferlerinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, her iki transfer için görüşmelerin başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Öte yandan Galatasaray, özel bir uçağın önce Milano'dan Lucas Torreira'yı ardından Brüksel'den Dries Mertens'i alarak İstanbul'a getirileceklerini bildirdi.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda uçağın kodu ve canlı takibi için link paylaşımı yapıldı. Herhangi bir rötar yaşanmazsa uçağın gece saat 02:00 civarlarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ineceği aktarıldı.
Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/LOYxoMMWbA
Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/LOYxoMMWbA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022
Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/fuM0vVDPB5
Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/fuM0vVDPB5— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022
Rota oluşturuldu 👇
✈️ Milano ➡️ Brüksel ➡️ İstanbul
Uçuşu canlı takip etmek için 👇https://t.co/YhU2cGnPgy
Rota oluşturuldu 👇
Dries Mertens. pic.twitter.com/pZ6fr9FLv6
Dries Mertens. pic.twitter.com/pZ6fr9FLv6— SPOR (@yenisafakspor) August 6, 2022
🛩 Galatasaray'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor...
📍 Milano ➡️ Brüksel ⤵️
📍Brüksel ➡️ İstanbul ✅
👨🏻💻 Canlı Takip: https://t.co/GiuIHAoHVQ
🛩 Galatasaray'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor...