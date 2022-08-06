Spor Galatasaray yarım saatte iki yıldız transferini açıkladı
TRANSFER

Galatasaray yarım saatte iki yıldız transferini açıkladı

Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray yarım saatte iki yıldız transferini açıkladı
Galatasaray iki yıldız transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Napoli'yle sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki yıldız futbolcu Dries Mertens ile Arsenal da forma giyen orta saha Lucas Torreira transferlerinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, her iki transfer için görüşmelerin başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Öte yandan Galatasaray, özel bir uçağın önce Milano'dan Lucas Torreira'yı ardından Brüksel'den Dries Mertens'i alarak İstanbul'a getirileceklerini bildirdi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda uçağın kodu ve canlı takibi için link paylaşımı yapıldı. Herhangi bir rötar yaşanmazsa uçağın gece saat 02:00 civarlarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ineceği aktarıldı.
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