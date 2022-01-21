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Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e sansür iddiası

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında gerginlikler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Kasımpaşa ile oynanan maç öncesinde bazı taraftarların Fatih Terim tişörtüyle ve maskeleriyle stada girişinin engellendiği iddia edildi. Sosyal medyada yayılan videolarda sarı kırmızılı bazı taraftarların Terim ile ilgili tişörtlerini çıkartarak stadyuma alındığı gözlemlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray yönetiminden Fatih Terime sansür iddiası
Galatasaraylı bazı taraftarlar Kasımpaşa maçına Fatih Terim maskeleriyle geldi.

Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçta sarı kırmızılı taraftarlarla stadyum görevlileri arasında gerginlikler yaşandı.

Bazı Galatasaraylı taraftarların Fatih Terim lehine hazırladıkları görseller stadyuma alınmadı. Bununla birlikte sosyal medyada yayılan videolarda Galatasaraylı bir taraftarın Fatih Terim tişörtüyle stada alınmadığı ortaya çıktı.

Videoda taraftarın, stadyum görevlisine 'neden Fatih Terim tişörtü alınmıyor?' diye sorduğu görevlinin ise cevap vermeye çekindiği gözlemlendi.

Galatasaraylı yetkililer, Fatih Terim ile ilgili yazılı pankatları da engellemek istedi. Taraftarlar ellerindeki pankartı vermemekte ısrar etti.
Galatasaraylı yetkililer, Fatih Terim ile ilgili yazılı pankatları da engellemek istedi. Taraftarlar ellerindeki pankartı vermemekte ısrar etti.
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