Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e sansür iddiası

Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçta sarı kırmızılı taraftarlarla stadyum görevlileri arasında gerginlikler yaşandı.
Bazı Galatasaraylı taraftarların Fatih Terim lehine hazırladıkları görseller stadyuma alınmadı. Bununla birlikte sosyal medyada yayılan videolarda Galatasaraylı bir taraftarın Fatih Terim tişörtüyle stada alınmadığı ortaya çıktı.
Videoda taraftarın, stadyum görevlisine 'neden Fatih Terim tişörtü alınmıyor?' diye sorduğu görevlinin ise cevap vermeye çekindiği gözlemlendi.
Galatasaray yönetiminin Kasımpaşa maçında Fatih Terim'e sansür uyguladığı iddia edildi!
Galatasaray yönetiminin Kasımpaşa maçında Fatih Terim'e sansür uyguladığı iddia edildi!— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 21, 2022