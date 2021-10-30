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Galatasaray'a Romanya'da bir transfer daha

Rumen basını, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Andrei Ivan’ın Galatasaray'a transfer olacağını yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraya Romanyada bir transfer daha
1.85 boyundaki Andrei, sağ ayağını kullanıyor

Sezon başında Romanya’dan Cicaldau ve Morutan’ı transfer eden Galatasaray, ara transfer döneminde bu ülkeden bir takviye daha yapabilir.

Rumen basınından ProSport’un haberine göre Galatasaray, ocak ayında Romanya’da Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Andrei Ivan’ı kadrosuna katacak.

Craiova Teknik Direktörü Reghecampf “Her maçta fark oluşturan oyuncu ve mutlaka teklifler olacak. Uzun süre onu bizde tutmak zor” ifadelerini kullandı.

  • 2019 yılında Craiova’ya transfer olan Andrei Ivan, bu sezon ligde 8 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Ivan, geçtiğimiz sezon ise 38 maçta 9 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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