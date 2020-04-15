Galatasaray'da '8 numara' el değiştiriyor

Galatasaray'da sezon sonunda önemli bir değişim yaşanacak. Sarı kırmızılılarda yıllarca forma giyen ve önemli başarılara imza atan Selçuk İnan'ın gelecek sezon takımda olması beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun yerine transferi düşünülen isim ise Sivasspor'da oynayan Mert Hakan Yandaş.

Kırmızı beyazlı ekipte bu sezon önemli işlere imza atan oyuncunun yeni sezonda Galatasaray'a transfer olacağı ve 8 numaralı formayı giyeceği iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın Ocak ayında sarı kırmızılılarla prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.

Milli Takım kadrosuna da seçilmesi gündemde olan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 10 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.