Galatasaray'da '8 numara' el değiştiriyor

Galatasaray'da sezon sonunda önemli bir değişim yaşanacak. Sarı kırmızılılarda yıllarca forma giyen ve önemli başarılara imza atan Selçuk İnan'ın gelecek sezon takımda olması beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun yerine transferi düşünülen isim ise Sivasspor'da oynayan Mert Hakan Yandaş.
Kırmızı beyazlı ekipte bu sezon önemli işlere imza atan oyuncunun yeni sezonda Galatasaray'a transfer olacağı ve 8 numaralı formayı giyeceği iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın Ocak ayında sarı kırmızılılarla prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.
Milli Takım kadrosuna da seçilmesi gündemde olan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 10 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Forvet sanılan orta saha: Mert Hakan Yandaş
Geçtiğimiz sezon Menemen Belediyespor'da 42 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 16 gollük bir performans göstermişti. Sergilediği oyunla Süper Lig'in yeni takımı Sivasspor'a imza atan futbolcu, İstanbul takımlarının kendisine olan ilgisi ve kariyer hedefleriyle ilgili yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu.Menemen Belediyespor’da muhteşem bir sezon geçirdin ve sezon başında Süper Lig’in yeni ekibi Sivasspor'a imza attın. Keşfedilme hikayen ve Sivasspor'a transfer sürecin nasıl gerçekleşti?Ben Menemen'de oynarken aynı grupta Ankara’dan Etimesgut takımı vardı. Yılmaz hoca şu anda bizimle çalışan kaleci hocamız orada aynı zamanda genel direktördü. Onlarla oynadığımız maçta ilgisini çekmişim. Transfer sürecim böyle başladı. Sivasspor'un gençlere önem vermesiyle de sonuçlandı. Oynadığım mevki itibariyle oldukça fazla sayıda gol attım. O dönem beni izlemeden istatistiklerime bakanlar forvet sanıyordu. Ancak orta sahada ve özellikle 10 numara pozisyonunda oynadığımı görünce çok şaşırıyorlardı. Elime geçen üst lig firsatı önemli. Süper Lig’de daha uzun süre oynayacağımı düşünüyorum. Kendimi ilk Süper Lig deneyimimden daha güçlü görüyorum. Hem fizik hem de mental açıdan yükselerek geldim. Uluslararası maçları da izleyerek örneklemeler yapıyorum. Bu bir oyuncu için önemli. Yabancı serbestliğinin ardından ligimizde forma giyen ender yerli orta saha oyuncularından birisin. Samet Aybaba’nın da sana önem verdiğini biliyoruz. Mert Hakan Yandaş’ın kariyer hedefleri nelerdir? Buradan sonraki ilk adım İstanbul mu? Öncelikle daha fazla şeyler yapabileceğimi göstermekten başka bir şey düşünmüyorum. Kulübüme bir şeyler katmak bana verdikleri şans için onlara olan borcumu ödemek istiyorum. Şu anda hedefimiz var ve bütün takım arkadaşlarım gibi bende bu hedefe kitlendim. Transfer benim için ön planda değil. Dediğim gibi kulübüme olan bir borcum var. Zaman bize ne getirecek tabii ki bilinmez ama Sivasspor kulübünde çok mutluyum.Adın İstanbul takımlarıyla da anılıyor. Başakşehir’in ismi çok ciddi geçiyor transferde. Transferin hakkında neler söylemek istersin? Resmi teklif aldın mı?Başakşehir ve ya Galatasaray ya da başka bir takım. Beni isteyen kulüp önce kulübümle anlaşmalı. Ben önce lige konsantre oldum. Ben de gelişmeleri dışarıdan takip ediyorum. Adımın yazıldığını görüyorum. Hedefim Avrupa’ya adım atmak. O liglerde oynayabileceğimi düşünüyorum. Ama buradan önce elbette İstanbul takımlarına transfer olmak benim için de önemli olur. Bunu zaman gösterecek. Belki Avrupa Ligi’ne katılacağız ve direkt yurt dışına gideceğim. Bu yüzden zamanlamayı iyi seçmek ve ligin bitmesini beklemek önemli.Sezon başında kimsenin beklemediği bir transfer yaptı Sivassspor. Robinho geldi. Sen de beklememişsindir elbet. Robinho ile takım arkadaşı olmak nasıl bir duygu ve Brezilyalıyı anlatmak istersen onun için neler söylemek istersin? Robinho inanılmaz bir karakter ve dünya yıldızı bir oyuncu çok samimi ve cana yakın. Burada olduğu için çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde eşsiz deneyimleri var. Oynadığım bölge itibariyle de ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Süper Lig'de bu sezon çokça tartışıldı yabancı sınırı. Yerli oyuncular bu yüzden oynayamıyor dendi. Senin genç yerli bir oyuncu olarak bu konudaki düşüncen ne?Ben yabancı konusunu şu şekilde düşünüyorum. Bu yönden bizim kulübümüz farklı bunun avantajını yaşıyoruz ben ve Emre bakış açıları bize karşı çok olumlu. Emre de genç ve alt ligden gelen bir oyuncu. Yabancının bize tek problemi yetişen ve alt liglerde bulunan genç arkadaşlarımız ve kardeşlerimize gerek duyulmuyor. Hazır futbolcu bulmak herkese cazip geliyor. Kimse alıp emek verip uğraşmak istemiyor. Bunun dezavantajı var ve ülke futbolunu kötü yönde etkiliyor ama tabi ki yabancı olması diğer yönlerden problem değil çalışan herkes eşit diye düşünüyorum. İkimiz de olduğumuz yerin farkındayız. Bizim için en önemli kısım şans verildiğinde bunu değerlendirip takıma katkı yapmak. Yerli oyuncu için aldığı süreler önemli. Bizim yaş grubumuz daha güclü geliyor. A Milli Takım hepimizin göz bebeği. Orada oynamak istiyoruz.Başakşehir'in ilk transfer hamlesi Mert Hakan Yandaş
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