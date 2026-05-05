Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmanın ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.