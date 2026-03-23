Galatasaray'da Ayşe Cora Yamaner şoku

17:2623/03/2026, Pazartesi
AA
Ayşe Cora Yamaner skorer gard pozisyonunda oynuyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Ayşe Cora Yamaner'de kaburga kırığı tespit edildiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Kadın Basketbol Takımımız ile Macaristan arasında oynanan maçın son bölümünde aldığı darbenin ardından göğüs ağrısı şikayeti bulunan kaptanımız Ayşe Cora Yamaner'in yapılan tetkiklerinde kaburga kırığı tespit edilmiştir. Kaptanımızın tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Ayşe Cora Yamaner'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.






