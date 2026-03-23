Osimhen ameliyata alındı: Ne zaman sahalara dönecek?

Osimhen ameliyata alındı: Ne zaman sahalara dönecek?

13:3323/03/2026, Pazartesi
G: 23/03/2026, Pazartesi
Sonraki haber
Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamıştı.
Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamıştı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kolu kırılan Victor Osimhen, ameliyat alındı.

Liverpool karşılamasının ardından ülkesi Nijerya’ya giden Osimhen için ameliyat kararı alındı.


Bugün sabah İstanbul’a gelen ve kontrolleri yapılan Nijeryalı golcü oyuncu kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alındı. 27 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.


Osimhen geçtiğimiz gün sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada en fazla 5-6 hafta içinde iyileşeceğini ifade etmişti.






Brent petrol ne kadar? Petrol fiyatları düştü mü?