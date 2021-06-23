Galatasaray’da futbol şubesi görevi kaldırıldı: Fatih Terim tek yetkili kişi oldu Galatasaray Kulübü’nde yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpte futbol şubesi görevi kaldırılırken teknik direktör Fatih Terim futbolda tek yetkili isim oldu ve direkt olarak başkana bağlandı.

Haber Merkezi 23 Haziran 2021, 16:41 Son Güncelleme: 23 Haziran 2021, 16:45 DHA