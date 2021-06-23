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Galatasaray’da futbol şubesi görevi kaldırıldı: Fatih Terim tek yetkili kişi oldu

Galatasaray Kulübü’nde yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpte futbol şubesi görevi kaldırılırken teknik direktör Fatih Terim futbolda tek yetkili isim oldu ve direkt olarak başkana bağlandı.

Haber Merkezi DHA
Galatasaray’da futbol şubesi görevi kaldırıldı: Fatih Terim tek yetkili kişi oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Başkan Burak Elmas yönetiminde sarı kırmızılı kulüpte, Ali Polat Bengiserp İkinci Başkan görevini üstlenirken, Rezan Epözdemir ile Bikem Ardakoç Kanık ise başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmas’a bağlı çalışacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

  • Başkan: Burak Elmas
  • İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
  • Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
  • Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
  • Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
  • Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
  • Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

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