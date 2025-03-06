Galatasaray'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi

Galatasaray’da, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçının hazırlıkları devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.