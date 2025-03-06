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Galatasaray'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi

Galatasaray'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi

15:456/03/2025, Perşembe
IHA
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Galatasaray’da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti
Galatasaray’da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray’da, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçının hazırlıkları devam etti.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.


#Galatasaray
#Alanyaspor
#Süper Lig

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