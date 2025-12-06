Yeni Şafak
Galatasaray'da Monaco mesaisi

Galatasaray'da Monaco mesaisi

19:426/12/2025, samedi
AA
Galatasaraylı futbolcular Monaco maçı öncesi çalışmalara başladı.
Galatasaraylı futbolcular Monaco maçı öncesi çalışmalara başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık Salı günü Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.






#Galatasaray
#Monaco
#Şampiyonlar Ligi
