Galatasaray'a dönmeyecek! Yıldız isimden flaş açıklama

6/12/2025, Cumartesi
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer planlaması devam ederken takımdan kiralık ayrılan yıldız futbolcudan flaş bir açıklama geldi. Tecrübeli isim, sarı-kırmızılı takıma dönmeyeceğinin sinyalini verdi.

Galatasaray, 2024/2025 sezonunun ara transfer döneminde Genk'ten Carlos Cuesta'yı 8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Performansıyla hayal kırıklığı yaşatan futbolcu, bu sezonun başında 2025'in sonuna kadar Vasco da Gama'ya kiralanmıştı. Kiralık sözleşmesinin son ayına giren Cuesta, Vasco'da kalmaya çok yakın.

Vasco Da Gama'nın 1.5 milyon euro bedelle Cuesta'yı 1 yıl daha kiralayabileceği, 5.75 milyon euroya ise bonservisini alabileceği belirtildi.

NTV Spor'un aktardığı habere göre Globo'ya konuşan Cuesta'nın Vasco Da Gama ile sözleşme yenileme görüşmelerinin mutlu sonla sonuçlanmaya yakın olduğunu aktardığı ifade edildi. Geleceğiyle ilgili konuşan Cuesta şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmem aralık sonuna kadar devam ediyor ve uzatma ihtimali var. Vasco'da mutluyum. Hem Vasco hem de Galatasaray ile iletişim çok doğrudan ve çok basit. Her şey önceden söylendi. Vasco'da uzun süre kalabilmem için sunulanların yolunda gittiğini düşünüyorum. Bu taraflar arasında bir karar; karar veren sadece Vasco değil, karar veren sadece ben değilim, Galatasaray da karar veriyor."

"Burada çok mutluyum, ailem de öyle. Oynayacağım… Copa do Brasil'i kazanma, Libertadores'te oynama şansımın olması, hem kulübün hem de benim burada uzun süre kalmamızı kolaylaştırıyor."

#Galatasaray
#Futbol
#Carlos Cuesta
